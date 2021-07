Philippine military plane crashes, News: फिलीपींस में आज रविवार को एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया. यह प्‍लेन 85 लोगों को लेकर जा रहा था. फिलीपींस के आर्मी चीफ जनरल सिरिलीटो सोबेजाना ने एएफपी को दी जानकारी में बताया कि जलते हुए सी-130 प्लेन से 40 लोगों को बचा लिया गया है. घायलों को इलाज के लिए जे जाया गया है. अभी विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है. Also Read - दुखद हादसा: टार्जन एक्टर Joe Lara की प्लेन क्रैश में मौत, पत्नी समेत पांच अन्य की भी गई जान

A Philippine military plane carrying 85 people crashes, AFP quoted Armed Forces Chief Cirilito Sobejana as saying. Also Read - Madhya Pradesh News: भोपाल के पास छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत तीन घायल

— ANI (@ANI) July 4, 2021 Also Read - Rajasthan: श्रीगंगानगर में आर्मी की जिप्‍सी पलटने से लगी आग में तीन जवानों की जान गई, 5 घायल