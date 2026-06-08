भूकंप से दहला फिलीपींस- 7.8 तीव्रता के जोरदार झटके, अब सुनामी आने का खतरा

फिलीपींस में सोमवार की सुबह 7.8 तीव्रता वाले जोरदार भूकंप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. यहां अब सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.

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फिलीपींस में भूकंप के झटके @X.com

दक्षिण पूर्व एशिया में बसे फिलीपींस में सोमवार को सुबह जोरदार भूकंप के झटकों ने झकझोर कर रख दिया है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 दर्ज की गई. फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में भूकंप के ये झटके स्थानीय समयानुसार सुबह 7.37 बजे महसूस किए गए. इसके बाद इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया और जापान में भी सुनामी आने का खतरा है और इन तीनों देशों के तटीय इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र फिलीपींस के बुरियास शहर से करीब 25 किलोमीटर था. मिंडानाओ से आ रहे वीडियो झकझोर देने वाले हैं. कई बिल्डिंग्स इस भूकंप की चपेट में आने के चलते जमींदोज होती दिख रही हैं.

Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

इस जोरदार भूकंप ने फिलीपींस समेत जापान और इंडोनेशया में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. फिलीपींस के ज्वालामुखी एवं भूकंप संस्थान (PHIVOLCS) ने कहा इस भूकंप के चलते अब कई तटीय इलाकों में 1 मीटर से ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं. इसके अलावा भूकंप की कई आफ्टरशॉक (भूकंप के झटके) आने की भी आशंका बढ़ी है. अकसर ऐसे जोरदार भूकंप आने के बाद ऐसे आफ्टरशॉक आने का खतरा रहता है.