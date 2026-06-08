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भूकंप से दहला फिलीपींस- 7.8 तीव्रता के जोरदार झटके, अब सुनामी आने का खतरा

फिलीपींस में सोमवार की सुबह 7.8 तीव्रता वाले जोरदार भूकंप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. यहां अब सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 8, 2026, 7:07 AM IST
Philippines Earthquake
फिलीपींस में भूकंप के झटके @X.com

दक्षिण पूर्व एशिया में बसे फिलीपींस में सोमवार को सुबह जोरदार भूकंप के झटकों ने झकझोर कर रख दिया है. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 दर्ज की गई. फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में भूकंप के ये झटके स्थानीय समयानुसार सुबह 7.37 बजे महसूस किए गए. इसके बाद इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है. फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया और जापान में भी सुनामी आने का खतरा है और इन तीनों देशों के तटीय इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र फिलीपींस के बुरियास शहर से करीब 25 किलोमीटर था. मिंडानाओ से आ रहे वीडियो झकझोर देने वाले हैं. कई बिल्डिंग्स इस भूकंप की चपेट में आने के चलते जमींदोज होती दिख रही हैं.

और पढ़ें: इस एशियाई देश में भूकंप से भीषण तबाही, इमारतें ढहीं, चारों ओर मची चीख-पुकार, 31 की मौत

इस जोरदार भूकंप ने फिलीपींस समेत जापान और इंडोनेशया में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. फिलीपींस के ज्वालामुखी एवं भूकंप संस्थान (PHIVOLCS) ने कहा इस भूकंप के चलते अब कई तटीय इलाकों में 1 मीटर से ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं. इसके अलावा भूकंप की कई आफ्टरशॉक (भूकंप के झटके) आने की भी आशंका बढ़ी है. अकसर ऐसे जोरदार भूकंप आने के बाद ऐसे आफ्टरशॉक आने का खतरा रहता है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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