Balochistan के लोगों पर अत्याचार कर रहा Pakistan, जिनेवा में UNHRC के सामने प्रदर्शन

पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के मंच से भारत को गाली देने का कोई अवसर नहीं छोड़ता है. हाल ही में पाकिस्तान (Pakistan) के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने भारत पर कश्मीर में लोगों पर ज्यादती करने का आरोप लगाया था. हालांकि, भारत ने इसका करार जवाब संयुक्त राष्ट्र की जनरल मीटिंग (UNGA) में ही दे दिया था. लेकिन इस तरह के आरोप लगाते हुए पाकिस्तानी हुकमरान भूल जाते हैं कि उनकी अपनी ही सेना बलूचिस्तान (Balochistan), सिंध (Sindh) और PoK में लोगों पर किस तरह का कहर ढा रही है. उनका दर्द बार-बार सामने भी आता है. बलूचिस्तान के लोगों के दर्द को दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश जिनेवा के रास्ते हुई है.

स्विटजरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) के सामने तीन दिन की एक बैनर और फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है. जिनेवा में इस प्रदर्शनी के जरिए दुनिया के सामने पाकिस्तानी की पोल खोली जा रही है. प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि कैसे पाकिस्तान खुलेआम बलूचिस्तान प्रोविंस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और वहां के स्थानीय लोगों को गायब कर रहा है.

बलोच वॉइस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुनीर मेंगल ने इस अवसर पर बताया, ‘यहां प्रदर्शनी लगाने का हमारा उद्देश्य यही है कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों का ध्यान इस ओर खींचना है. पाकिस्तानी सेना हर रोज बलूचिस्तान में वहां के लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रही है.’

#WATCH | President of Baloch Voice Association, Munir Mengal said, "The main objective of us to be here and organising this exhibition to seek the attention of UN, UN bodies and UN member states towards Balochistan where Pakistan Army is abusing the fundamental rights of the… pic.twitter.com/xZWPMMX05B

— ANI (@ANI) September 26, 2023