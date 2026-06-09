किडनी भी सुअर की, लिवर भी सुअर का, इंसान के शरीर में कितना सफल रहा दुनिया का पहला संयुक्त ट्रांसप्लांट?

Pig Kidney Liver Transplant: यह सर्जरी चीन में एक ब्रेन डेड मरीज पर की गई और यह पूरी तरह सफल भी रही है.

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मरीज के शरीर में अंग पांच दिन तक ठीक तरीके से काम करते रहे. (photo credit AI, for representation only)

Pig Kidney Liver Transplant: डॉक्टरों की टीम ने मरीज में सुअर की किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं. चीन में ये ऑपरेशन हुआ और यह पूरी तरह सफल भी रहा है. यह सर्जरी एक ब्रेन डेड मरीज पर की गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये यह दुनिया में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है, जो जानवरों से इंसानों में कई अंगों के ट्रांसप्लांट का रास्ता खोल सकता है.

कितनी सफल रही सर्जरी ?

ऑपरेशन के बाद, 53 साल के मरीज़ के शरीर में ये अंग लगभग पांच दिनों तक काम करते रहे, जिसके बाद परिवार की इच्छा पर स्टडी खत्म कर दी गई.

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बड़ी बातें

अंगों में पांच दिनों तक खून की सप्लाई होती रही

लिवर से बाइल (पित्त) भी निकलता रहा

ट्रांसप्लांट के बाद किडनी ने भी ठीक से काम किया

सुअर के लिवर का व्यवहार इंसानी लिवर जैसा होने लगा

क्या है जेनोट्रांसप्लांटेशन

जेनोट्रांसप्लांटेशन एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों या टिश्यू का ट्रांसप्लांट को कहते हैं. इससे दुनिया भर में अंगों की कमी की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है.

क्यों सुअर को प्राथमिकता

ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन के लिए सुअरों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनके अंगों का साइज़ और मेटाबोलिज़्म इंसानों जैसा होता है और उनमें अलग-अलग प्रजातियों के बीच बीमारी फैलने का जोखिम कम होता है.

टीम ने 29 मई को ‘Med’ जर्नल में छपे एक पेपर में कहा, “यह स्टडी सुअर से इंसान में पूरे लिवर और दोनों किडनी के ऑर्थोटोपिक ट्रांसप्लांट की संभावना के शुरुआती सबूत देती है. ऑर्थोटोपिक ट्रांसप्लांट का मतलब है पुराने अंगों को हटाने के बाद शरीर में सही जगह पर नए अंगों को लगाना.

गुआंग्शी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दूसरे एफिलिएटेड हॉस्पिटल के रिसर्चर्स की अगुवाई वाली टीम ने कहा कि उनकी स्टडी में शुरुआती इम्यून और मेटाबोलिक विशेषताओं की भी पहचान की गई है. अब तक, सुअर से इंसान में ज़ेनोट्रांसप्लांट ज़्यादातर एक ही अंग के साथ किए गए हैं, क्योंकि कई अंगों का ट्रांसप्लांट ज़्यादा मुश्किल होता है और इससे रिजेक्शन का जोखिम बढ़ सकता है.