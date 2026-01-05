Hindi World Hindi

Pillars Of Light From Space Illuminated The Night Sky In St Petersburg Russia

मुश्किल में भारत का दोस्त! अंतरिक्ष से आ रहे 'लाइट के पिलर', क्या है ये बला

Pillars of Light from Space: रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के उत्तर में रात के आसमान में 2 जनवरी, 2026 की शाम को यह नजारा दिखा है.

(photo credit x/TheInsiderPaper, for representation only)

Pillars of Light from Space: रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के ठीक उत्तर में, रात के आसमान में 2 जनवरी, 2026 की शाम को, एक लुभावना और अनोखा दृश्य दिखाई दिया. ऐसा लग रहा था कि कोई साइंस फिक्शन फिल्म हकीकत बन गई हो. आसमान में शानदार रोशनी के खंभे दिखाई दिए. ऐसा महसूस हुआ कि स्पेस से रोशनी धरती पर गिर रही हो और वह भी कई विशाल खंभों की शक्ल में.

निवासी और राहगीर हैरान रह गए. जिन लोगों ने इस नजारे को देखा, उनके लिए यह दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला और बेचैन करने वाला दोनों था.

सोशल मीडिया पर लोग अचंभित



कई लोगों ने इस घटना को वीडियो और तस्वीरों में इस पल को कैद किया गया. यह सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. लोग इन अजीब, सुंदर खंभों को देखकर चकित थे जो गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती देते हुए लग रहे थे.

Amazing light pillars appeared just north of St. Petersburg, Russia, last night. Light pillars are vertical columns of light seen in cold weather when light (from the sun, moon, streetlights, etc.) reflects off millions of tiny, flat ice crystals suspended in the atmosphere,… pic.twitter.com/sNzn7fHK0X — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2026

क्या है घटना का वैज्ञानिक कारण



रोशनी के खंभे (Pillars of Light) एक जबरदस्त वायुमंडलीय प्रभाव हैं. ये केवल बहुत ठंडे मौसम में दिखाई देते हैं. जब लाखों छोटे, सपाट बर्फ के क्रिस्टल तैरते हैं. जब स्ट्रीट लैंप, इमारतों या वाहनों से रोशनी इन क्रिस्टल से टकराती है, तो यह ऊपर और नीचे परावर्तित होती है. जिससे चमकदार ऊर्ध्धर किरणें बनती हैं जो ज़मीन को आसमान से जोड़ती हुई लगती हैं. यह ऑप्टिकल भ्रम है, फिर भी यह निस्संदेह नाटकीय लगता है.

यह घटना पूरी तरह से भौतिकी का क्रियान्वयन है. बर्फ के क्रिस्टल अत्यधिक संतृप्त हवा में बढ़ते हैं और प्लेटों में सपाट हो जाते हैं जो धीरे-धीरे नीचे उतरते हैं, लगभग तैरते हुए. सही कोण पर उनकी सतहों से टकराने वाली रोशनी सीधे दर्शकों की आंखों में वापस आती है, जिससे लंबे, सीधे खंभे बनते हैं. इसे उसी सिद्धांत के रूप में सोचें जो टॉर्च की रोशनी में बिल्ली की आंखों को चमकाता है, जिसे पूरे आसमान में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है.

क्यों 2 जनवरी को हुई यह घटना

यह घटना जमा देने वाली ठंड की स्थिति में हुई, जिसमें तापमान शून्य से काफी नीचे था और जमीन पर ताजी बर्फ गिरी हुई थी. ज़मीन से रोशनी की ऊंची किरणें चुपचाप ऊपर उठती हुई दिखाई दीं, जो कड़ाके की ठंड में बर्फीली लेजर की तरह रात को चीरती हुई चमक रही थीं.

कहां-कहां होती है ये घटना



इस अनुभव को करने वाला रूस अकेला देश नहीं है. ऐसे ही खंभे अलास्का, उत्तरी कनाडा और स्कैंडिनेविया में भी दिखे हैं. इन रोशनी को देखने वाले कभी-कभी आत्माओं या अपशकुन के बारे में लोककथाएं बनाते हैं. आर्कटिक के मूल निवासी समुदाय उन्हें कभी “आत्माओं की रोशनी” कहते थे.