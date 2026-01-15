Hindi World Hindi

Pla Developing 10 Quantum Warfare Weapons For Chinese Military Better Front Line Mapping

भारत का दुश्मन बना रहा 10 से ज्यादा क्वांटम वेपन, कैसे बढ़ेगी ताकत

Quantum Weapons: चीन की सेना बेहतर फ्रंट-लाइन मैपिंग के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है.

(photo credit AI, for representation only)

Quantum Weapons: चीन की सेना का कहना है कि वह क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है. इससे पब्लिक साइबरस्पेस से लेकर हाई-वैल्यू मिलिट्री इंटेलिजेंस में उसकी ताकत बढ़ रही है.

एक्सपेरिमेंटल क्वांटम साइबर वॉरफेयर टूल



साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि 10 से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वांटम साइबर वॉरफेयर टूल”डेवलपमेंट” में हैं. इनमें से कई को “फ्रंट-लाइन मिशन में टेस्ट किया जा रहा है. इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है.

कैसे बढ़ेगी सेना की ताकत

आधिकारिक अखबार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली के अनुसार, कमांडरों को उम्मीद है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से वे युद्ध के मैदान के बड़े डेटा को कुछ ही सेकंड में प्रोसेस कर पाएंगे, जिससे उन्हें फैसले लेने और रिसोर्स बांटने में मदद मिलेगी.

एयर डिफेंस भी होगा बेहतर



क्वांटम सेंसिंग और पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी स्टील्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाकर एयर डिफेंस को भी बेहतर बना सकती हैं, जिन्हें पारंपरिक रडार सिस्टम शायद मिस कर दें.इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाईली एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए भी किया जा सकता है जो स्पूफिंग या जैमिंग के प्रति प्रतिरोधी हों.

किसका प्रोजेक्ट

रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रोजेक्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिफेंस टेक्नोलॉजी की एक सुपरकंप्यूटिंग लैब द्वारा लीड किया जा रहा है. एक अनाम अधिकारी ने बताया कि नए साइबर हथियारों को डेवलप करने में “गति और बदलाव” मुख्य बातें है. इन हथियारों के डेवलपमेंट के पीछे सिद्धांत यह था कि एक अच्छा हथियार डिजाइन करने के लिए, पहले अगले युद्ध के स्वरूप के बारे में सोचना चाहिए.

