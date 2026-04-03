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Plan A To Open The Strait Of Hormuz Fails Russia Veto Bahrain Proposal At The Un What Will Trump Do Now

होर्मुज खोलने का प्लान-A फेल, यूएन में बहरीन के प्रस्ताव पर रूस ने लगाया वीटो, अब क्या करेंगे ट्रंप?

Strait of Hormuz: बहरीन के प्रस्ताव पर सहमति ना बनने के बाद भी अगर अमेरिका होर्मुज में सैनिक भेजता है, तो यह यूएन की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा.

(photo credit AI, for representation only

Strait of Hormuz: संयुक्त राष्ट्र से ईरान के लिए राहत की खबर आई है. रूस, चीन के साथ ही फ्रांस ने भी बहरीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका का अगला कदम क्या होगा?

बहरीन ने क्यों पेश किया प्रस्ताव

होर्मुज के बंद रहने से कई देशों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है. तेल और गैस का आयात-निर्यात बाधित होने पर कई देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं. इस बीच बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत देशों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन करने के लिए सभी जरूरी बचाव के तरीके इस्तेमाल करने का अधिकार होगा. रूस ने इस प्रस्ताव को पहले ही वीटो कर दिया है.

रूस-चीन ने दिया ईरान का साथ

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर रूस का रुख हमेशा से ही ईरान के समर्थन में रहा है. खासतौर से रूस इस मामले में अमेरिका के हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है. वहीं, चीन भी ईरान से ही ज्यादातर कच्चा तेल खरीदता है और होर्मुज संकट से वह भी प्रभावित हो रहा है. चीन होर्मुज संकट के लिए अमेरिका-इजरायल के ईरान पर हुए हमलों को जिम्मेदार मानता है.

यानी रूस और चीन स्पष्ट कर चुके हैं कि वे होर्मुज में किसी भी एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप को अवैध मानेंगे.

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अमेरिका ने अकेले पूरे किए हैं ऐसे कई मिशन

इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि यूएन में इस प्रस्ताव को पास ना किए जाने के बाद क्या अमेरिका होर्मुज में अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा?

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बिना, अमेरिका के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत चुनौतीपूर्ण होगा. हालांकि, अमेरिका ऐतिहासिक रूप से ‘नेविगेशन की स्वतंत्रता’ के नाम पर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अकेले कदम उठाता रहा है.

बहरीन के प्रस्ताव पर यूएन में रूस के वीटो के बाद अमेरिका संभवतः अपने सहयोगी देशों को होर्मुज स्ट्रेट में सैनिकों की तैनाती के लिए मना सकता है. हालांकि, फ्रांस और ब्रिटेन ने शुरुआत से ही होर्मुज स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेजने या किसी भी तरह से अपनी ताकत को इस संघर्ष में झोंकने से इनकार कर दिया है.

फ्रांस क्या कह रहा है

फ्रांस का कहना है कि ईरान युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, इसलिए उसे खुद इस मामले से उलझना चाहिए. अमेरिका के लिए इस वक्त स्थिति काफी गंभीर बने हुए हैं. एक तरफ तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से यूएस पर वैश्विक दबाव बन रहा है. दूसरी तरफ ट्रंप सरकार के लिए पीछे हटना इस संघर्ष में हार मानने जैसा है.