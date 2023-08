Plane Crash In Russia: रूस में विमान हादसा, 10 की मौत- वैगनर चीफ प्रिगोझिन पैसेंजर लिस्ट में शामिल, देखें VIDEO

मॉस्को :रूस में बुधवार को एक निजी जेट (Private jet) दुर्घटनाग्रस्त (Plane crash)हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई, आपातकालीन अधिकारियों ने कहा. भाड़े की निजी सेना वैगनर के प्रमुख (Wagner chief) येवगेनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) यात्री सूची में थे, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि वह हवाई जहाज पर थे या नहीं. निजी सैन्य कंपनी वैगनर के संस्थापक प्रिगोझिन राष्ट्पति पुतिन के करीबी थे, लेकिन यूक्रेन वॉर के बीच उसने विद्रोही रुख दिखाया था और बाद में समझौता कर लिया था.

अपुष्ट मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि दुर्घटनाग्रत जेट निजी सैन्य कंपनी वैगनर के संस्थापक प्रिगोझिन का था.

एक ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. ट्विटर यूजर ब्रायन एलन (Brian Allen) ने लिखा, दुखद ब्रेकिंग न्यूज़: कथित तौर पर मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे एक दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार येवगेनी प्रिगोझिन ने सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ अपनी जान गंवा दी है. मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा एक निजी जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी दस लोगों की जान चली गई. सूचीबद्ध लोगों में वैगनर निजी सैन्य कंपनी के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन भी शामिल थे. दुर्घटना के आसपास की परिस्थितियाँ अभी भी उभर रही हैं, जिससे उड़ान में प्रिगोझिन की उपस्थिति के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है. जीवन की अप्रत्याशितता का एक गंभीर अनुस्मारक. 🇷🇺 #Tragedy #RIP