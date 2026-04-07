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अगर अंतरिक्ष में लगे 50 हजार शीशे, तो पूरी दुनिया में उड़ जाएगी लोगों की नींद, वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी
Mirrors into Space: वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में शीशे लगाने की योजना, 'पूरी दुनिया के स्तर पर' लोगों की नींद में खलल डाल सकती है.
Mirrors into Space: अंतरिक्ष में 50,000 शीशे भेजने की योजना पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर लोगों की नींद खराब कर सकती है. अंतरिक्ष में शीशे भेजने की योजना का मकसद जरूरत पड़ने पर रात में भी सूरज की रोशनी देना है. लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नई तरह की समस्याएं जन्म लेंगी.
किस कंपनी का है ये प्लान
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप, Reflect Orbital कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप, Reflect Orbital ने पृथ्वी की कक्षा में 60 फुट (18.3 मीटर) का एक प्रोटोटाइप शीशा भेजने की योजना बनाई है. कंपनी इसके लिए अनुमति हासिल करने की तैयारी में है. कंपनी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो यह सूरज की रोशनी को धरती की सतह पर भेज सकेगा.
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एक बार रोशन होगा धरती का कितना हिस्सा
एक बार जब यह शीशा 640 किमी की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, तो यह शीशा खुल जाएगा. फिर यह धरती के लगभग 4.8 किमी चौड़े हिस्से को रोशन कर देगा.
2027 के अंत तक, Reflect Orbital की योजना दो और प्रोटोटाइप दर्पण लॉन्च करने की है, और उसे उम्मीद है कि वह 2028 तक 1,000 बड़े सैटेलाइट, 2030 तक 5,000 और 2035 तक 50,000 परिक्रमा करने वाले शीशे लॉन्च कर लेगा.
क्या होगा फायदा
- -अंतरिक्ष शीशे सौर ऊर्जा संयंत्रों को दिन के 24 घंटे काम करने में मदद कर सकते हैं
- -आपदा प्रभावित इलाकों में रोशनी पहुंचा सकते हैं
-सड़कों पर लगी लाइटों की जगह भी ले सकते हैं
इस प्रोजेक्ट के नुकसान
जाने-माने शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इसके इंसानी सेहत और पर्यावरण पर दूरगामी नतीजे हो सकते हैं. विशेषज्ञों जिनमें चार अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं के अध्यक्ष भी शामिल हैं ने अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन (FCC) को लिखे पत्रों में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं.
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विशेषज्ञों ने कहा, कक्षा में शीशे भेजने की जो योजना बनाई गई है, उससे पूरी दुनिया के स्तर पर रात के समय के प्राकृतिक रोशनी वाले माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है.
उन्होंने तर्क दिया कि इस कदम से शरीर की वह जैविक घड़ी (biological clocks) बिगड़ सकती है जो इंसानों और जानवरों में नींद और हार्मोन बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है. इससे मौसमी चक्र भी प्रभावित होगा.
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