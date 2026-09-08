समुद्रों में प्लास्टिक का अंबार, एक सफाई अभियान में निकलीं 13 लाख से ज्यादा बोतलें

दुनिया भर के समुद्रों, नदियों और जलमार्गों में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है. 2025 के इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप अभियान में करीब 6.3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और 1.39 करोड़ से ज्यादा कचरे की चीजें इकट्ठा कीं. इनमें 13 लाख से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें सबसे ज्यादा मिलीं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

दुनिया भर में समुद्रों, नदियों और दूसरे पानी के सोर्स में बढ़ता हुआ प्लास्टिक कचरा बड़ी चिंता बन गया है. इसकी एक झलक हाल ही में हुए एक बड़े सफाई अभियान में देखने को मिली. इस अभियान के दौरान करीब 13 लाख से ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा की गईं. इतना ही नहीं, सफाई के दौरान कुल करीब 1.39 करोड़ से ज्यादा कचरे की चीजें मिलीं. यह सफाई अभियान 2025 में इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप के तहत चलाया गया था. इसमें दुनिया भर से करीब 6.3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया. इन लोगों ने समुद्र के किनारों, नदियों और दूसरे जलमार्गों से कचरा हटाया. अभियान के दौरान 15 हजार मील से ज्यादा क्षेत्र की सफाई की गई. सफाई में सबसे ज्यादा संख्या प्लास्टिक की बोतलों की रही. कुल 13,38,712 प्लास्टिक ड्रिंकिंग बोतलें इकट्ठा की गईं. इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा सिगरेट के टुकड़े, करीब 8.85 लाख प्लास्टिक बोतल के ढक्कन और करीब 5.81 लाख प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी मिले. बड़ी संख्या में खाने-पीने की चीजों के पैकेट और दूसरे प्लास्टिक बैग भी पानी के आसपास पड़े मिले.

समुद्र में प्लास्टिक की बोतलों की भरमार

इस अभियान का आयोजन ओशन कंजरवेंसी ने किया था. इसे दुनिया में एक दिन में होने वाला सबसे बड़ा समुद्र और जलमार्ग सफाई अभियान माना जाता है. इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ कचरा उठाया नहीं जाता, बल्कि उसे गिना और अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज भी किया जाता है. इससे वैज्ञानिकों और पर्यावरण से जुड़े लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह का कचरा सबसे ज्यादा फैल रहा है. प्लास्टिक की बोतलों को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है. कई बोतलें PET प्लास्टिक से बनती हैं और इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है. लेकिन सिर्फ रिसाइकिल होने की क्षमता काफी नहीं है. अगर बोतल को सही जगह जमा नहीं किया गया या उसका रिसाइकिल नहीं हुआ, तो वह आखिरकार नदियों और समुद्र तक पहुंच सकती है.

समुद्री जीवों के लिए बना खतरा

समुद्र में पहुंचा प्लास्टिक सिर्फ पानी को गंदा नहीं करता, बल्कि समुद्री जीवों के लिए भी खतरा बन जाता है. कई जीव प्लास्टिक को खाना समझकर निगल लेते हैं. इससे उनके बीमार पड़ने या मरने का खतरा बढ़ जाता है. यह सफाई अभियान पहली बार 1986 में अमेरिका के टेक्सास में शुरू हुआ था. तब करीब 2,800 लोगों ने हिस्सा लिया था. इसके बाद से अब तक करीब 2 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं और 40 करोड़ पाउंड से ज्यादा कचरा समुद्र और जलमार्गों से हटाया जा चुका है. आंकड़े बताते हैं कि प्लास्टिक का कचरा सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है.