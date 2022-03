Ukraine Russia War,Russia Ukraine War, Ukraine Russia Crisis: यूक्रेन पर रूसी सेनाओं का आज मंगलवार को 13 दिन हमले जारी हैं. इस बीच यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने ब्रिटेन (Britain) से कहा है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दबाव और बढ़ाया आए और उसे एक आतंकी देश (terrorist state) के रूप में घोषित किया

जाए. यूक्रेन के राष्‍ट्रपति जेलेंस्की ने यह बात ब्र‍िटेन की संसद को संबोधित करते हुए वहां के प्रधानमंत्री (UK Prime Minister) बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) से कही है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा, बोरिस, मैं आपका बहुत आभारी हूं, कृपया इस देश (Russia) के खिलाफ प्रतिबंधों का दबाव बढ़ाएं और कृपया इस देश को एक आतंकवादी देश के रूप में मान्यता दें.

I am very grateful to you, Boris. Please increase the pressure of sanctions against this country (Russia) and please recognise this country as a terrorist state: Ukrainian President Zelenskyy addresses Britain’s Parliament#RussiaUkraine

(Source: Reuters) pic.twitter.com/YEsgXpN6eI

— ANI (@ANI) March 8, 2022