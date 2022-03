Russia-Ukraine War: ब्रिटेन (British) के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (PM Boris Johnson) ने यूक्रेन (Ukraine) पर जारी रूसी हमले (Russian Attacks )के छठे दिन बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि हम यूक्रेन में रूसी सेनाओं से नहीं लड़ेंगे. यूके के पीएम जॉनसन ने कहा, अगर रूसी राष्ट्रपति (Russian President) व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को लगता है कि वह जो कर रहे हैं, उससे नाटो को पीछे धकेलने जा रहे हैं, तो वह गंभीर रूप से गलत हैं. उसके पश्चिमी छोर तक मजबूत किलेबंदी और ताकत के साथ नाटो मिलेगा. आपके और अधिक नाटो मिलेगा, नाटो कम नहीं है.Also Read - Russia-Ukraine War: यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए अगले तीन दिनों में 26 उड़ानें होंगी संचालित, कीव से निकले सभी भारतीय

If Russian President Vladimir Putin thinks he’s going to push NATO back by what he is doing then he is gravely mistaken. This will end up with a fortified and strengthened NATO on his western flank. You will have more NATO, not less NATO: British PM Boris Johnson pic.twitter.com/7GhpXjIk40

— ANI (@ANI) March 1, 2022