रोम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) से इतर विश्व के अन्य नेताओं के साथ यहां प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन (Trevi Fountain)का दौरा किया. यह फव्वारा इटली के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है और पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. ऐतिहासिक फव्वारे ने उन कई फिल्मकारों को आकर्षित किया है, जिन्होंने बारोक कला-शैली वाले इस स्मारक को रूमानी स्थल के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय बनाया है.Also Read - कम टीकाकरण वाले जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and other world leaders visit Trevi Fountain in Rome, Italy.

(Source: Reuters) pic.twitter.com/uJZUQda3gY

— ANI (@ANI) October 31, 2021