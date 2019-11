बैंकाक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने सोमवार को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बन रहे सुरक्षा हालात की समीक्षा की और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के लिए तीसरे देशों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई. दोनों नेताओं ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर यहां मुलाकात की. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की तेजी से पैर पसारती सेना और बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने नियम आधारित व्यवस्था के आधार पर मुक्त और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. हालांकि, बातचीत का कोई विशिष्ट ब्योरा नहीं दिया गया.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तीसरे देशों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई.

MEA: The leaders welcomed increasing economic engagement between the two countries, propelled by high-level exchanges. The leaders also reviewed progress on Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail project and reaffirmed commitment to facilitate the smooth implementation of the project. https://t.co/GkFYdrhZgF

