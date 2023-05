पापुआ न्यू गिनी में एपीईसी हाउस पहुंचे पीएम मोदी, FIPIC III शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की

PM Modi in Papua New Guinea: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) में हैं, रविवार (21 मई) शाम पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर स्वागत किया. इस ग्रैंड वेलकम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह पोर्ट मोरेस्बी में ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब डाडे के साथ बातचीत की.

इस दौरान दोनो देशों (भारत और पापुआ न्यू गिनी) के बीच संबंधों और विकास साझेदारी के महत्व को हाइलाइट किया.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर-जनरल सर बॉब डाडे के साथ गर्मजोशी से बातचीत कर दिन की शुरुआत की. दोनों देशों के बीच संबंध और विकास साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया गया’

पीएनजी गवर्नर-जनरल के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी पोर्ट मोरेस्बी में एला बीच के तट पर स्थित प्रतिष्ठित एपीईसी हाउस पहुंचे, जहां एनपीजी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया. बाद में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए FIPIC III शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की. इस दौरान प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने कहा, हम सभी एक साझा इतिहास से आते हैं, उपनिवेश होने का इतिहास. इतिहास जो ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ रखता है. द्विपक्षीय बैठक में मुझे आश्वस्त करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करता हूं.