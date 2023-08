Hindi World Hindi

Pm Modi Arrives In South Africa For 15th Brics Summit

जोहान्सबर्ग: 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे

यह प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की तीसरी यात्रा है. यह यात्रा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है.

जोहान्सबर्ग(दक्षिण अफ्रीका): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 15वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज दक्षिण अफ्रीकी शहर जोहान्सबर्ग (Johannesburg) पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री का वाटरक्लूफ (Waterkloof) वायुसेना अड्डे पर पहुंचने पर औपचारिक स्वागत किया गया.यह प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की तीसरी यात्रा है. यह यात्रा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है.

यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे. पीएम मोदी आज ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा था कि शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को आपसी सहयोग के लिए भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा.

कल एक विशेष प्रेस वार्ता के दौरान, विदेश सचिव क्वात्रा ने कहा कि भारत से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल (Business Delegation) भी बिजनेस ट्रैक बैठकों में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहा है. 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए, भारत से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल बिजनेस ट्रैक बैठकों और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ब्रिक्स महिला बिजनेस एलायंस और ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठकों में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा भी कर रहा है. उन्होंने कहा, “दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी भी विकसित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भाग लेंगे.

क्या है ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन

BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है. हाल के वर्षों में ग्लोबल साउथ के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की सबसे बड़ी सभा 22-24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होगी.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा (Lula da Silva) भी जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं. ब्रिक्स बिजनेस लीडर्स फोरम संवाद आज सैंडटन कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है. इस कार्यक्रम के निदेशक दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा मंत्री इब्राहिम पटेल (Ibrahim Patel) हैं. दक्षिण अफ्रीका 1 जनवरी को इस थीम के तहत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना: “ब्रिक्स और अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी ” ( BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth Sustainable Development and Inclusive Multilateralism.) अफ्रीका से पीएम मोदी द्विपक्षीय यात्रा के लिए ग्रीस भी जाएंगे.

(इनपुट-ANI)

