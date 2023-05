दुनिया में PM मोदी का बढ़ा सम्मान, फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

Hindi World Hindi

दुनिया में PM मोदी का बढ़ा सम्मान, फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा

फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा

पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने आज सोमवार को पीएम नरेंद्र नोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से सम्मानित किया है.

पोर्ट मोरेस्बी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) का दुनिया में सम्मान बढ़ा है. PM मोदी को सोमवार को पापुआ न्यू गिनी द्वारा कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू (Companion of the Order of Logohu ) और फिजी के सर्वोच्च सम्मान ‘ कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ Companion of the Order of Fiji ) से नवाजा गया है. PM मोदी को सोमवार को पापुआ न्यू गिनी द्वारा कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया.

फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ‘ कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से नवाजा. प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है. फिजी के सर्वोच्च सम्मान से किसी अन्य देश के व्यक्ति को दुर्लभ ही सम्मानित किया जाता है.

एक ट्वीट में प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा, “पापुआ न्यू गिनी ने पीएम नरेंद्र नोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से सम्मानित किया है. यह उन्हें पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे द्वारा प्रस्तुत किया गया था.”

Humbled by the gesture of Papua New Guinea of conferring me with the Companion of the Order of Logohu. Gratitude to Governor General Sir Bob Dadae for presenting the award. This is a great recognition of India and the accomplishments of our people. pic.twitter.com/VDhqTJK6Ra — Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2023

इस बीच, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “भारत-पापुआ न्यू गिनी संबंधों की गहराई का प्रतीक सम्मान. पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल सर बॉब डाडे ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया.” लोगहू (जीसीएल)” पापुआ न्यू गिनी के बहुत कम अनिवासियों को यह पुरस्कार मिला है. यह तब हुआ जब फिजी ने भी मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया.

Grateful to the people and Government of Fiji for conferring the Companion of the Order of Fiji on me. I thank PM @slrabuka for presenting the award. It is an honour for the people of India and a recognition of the strong ties between India and Fiji. pic.twitter.com/rhUPrE0Nvu — Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2023

PM मोदी द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के मकसद से भारत एवं 14 प्रशांत द्वीप देशों के अहम शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने कहा, भारत के लिए बड़े सम्मान की बात. मोदी को फिजी के प्रधानमंत्री ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा. उन्हें उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए ‘कम्पैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किया गया. आज तक फिजी के बाहर के कुछेक लोगों को ही इससे सम्मानित किया गया है.

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों और फिजी-भारतीय समुदाय की पीढ़ियों को यह सम्मान समर्पित किया, जिन्होंने दोनों देशों के बीच विशेष और स्थिर संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मोदी ने हिंद-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (एफआईपीआईसी) के इतर राबुका से भी मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, फिजी के प्रधानमंत्री राबुका से मिलकर खुशी हुई. हमने विभिन्न विषयों पर अच्छी बातचीत की. भारत और फिजी के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं. हम आगामी वर्षों में इन्हें और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं.

जापान के हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री रविवार को पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे. हैं. पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के बाद मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस के निमंत्रण पर सिडनी की यात्रा करेंगे. ( भाषा-ANI)

