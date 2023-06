PM Modi Egypt Visit: पीएम मोदी काहिरा पहुंचे, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबौली ने किया स्वागत

PM Modi Egypt Visit: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज शनिवार को मिस्र की दो दिन की पहली द्विपक्षीय यात्रा (two-day state visit) के लिए यात्रा पर राजधानी काहिरा (Cairo) पहुंचे हैं. 26 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए पीएम मोदी मिस्र पहुंचे हैं. मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबौली ने पीएम मोदी का स्वागत किया है.

#WATCH | PM Modi inspects Guard of Honour on his arrival at Cairo In a special honour, the Egyptian PM received the PM at the airport pic.twitter.com/Le8CRB8CJq — ANI (@ANI) June 24, 2023



एक विशेष सम्मान में, मिस्र के पीएम ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया है. अपने आगमन पर पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया.

काहिरा के होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया.