Hindi World Hindi

G7 Summit: पीएम मोदी से बाइडन गले मिले, हिरोशिमा में कई देशों के नेताओं से भी हुई मुलाकात

G7 Summit: पीएम मोदी से बाइडन गले मिले, हिरोशिमा में कई देशों के नेताओं से भी हुई मुलाकात

जापान की हिरोशिमा सिटी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया के कुछ अन्य प्रमुख देशों के नेताओं से मुलाकात हुई है

जापान के हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पीएम मोदी से गले मिलने के लिए उनके पास आ गए. ani

हिरोशिमा: जापान की हिरोशिमा सिटी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया के कुछ अन्य प्रमुख देशों के नेताओं से मुलाकात हुई है. पीएम मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात की है. पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जापानी शहर हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक दूसरे का अभिवादन किया और आपस में गले मिले. दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त चर्चा भी हुई . PM मोदी ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस से इस जापानी शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की है.

पीएम मोदी का अगले महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण पर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जायेंगे. पीएम मोदी के लिए 22 जून को राजकीय भोज का आयोजन किया जायेगा. जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी. प्रधानमंत्री मोदी सितंबर 2021 में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने वाशिंगटन गए थे. उस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बाइडन के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी.

#WATCH via ANI multimedia | US President Biden walks up to PM Modi for a hug on the sidelines of the G7 summit in Japanhttps://t.co/7inIwliuBN — ANI (@ANI) May 20, 2023

पीएम मोदी , फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जी-7 के शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की

पीएम मोदी , फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ सार्थक द्विपक्षीय बैठक की और व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन और विनिर्माण और असैन्य परमाणु सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. दोनों नेताओं ने हिरोशिमा में जी-7 के शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की. वार्ता के दौरान, उन्होंने ‘बैस्टिल डे’ (फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस) के लिए 14 जुलाई में PM मोदी की फ्रांस की आगामी यात्रा पर भी चर्चा की. पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ सार्थक बैठक की. दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया.

PM @narendramodi held a productive meeting with President @EmmanuelMacron of France. The leaders took stock of the entire gamut of India-France bilateral relations. pic.twitter.com/7DuZRlOnbB — PMO India (@PMOIndia) May 20, 2023

मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, रणनीतिक साझेदारी को गति देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. नेताओं ने बैस्टिल डे के लिए प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की आगामी यात्रा पर चर्चा की और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में प्रगति का जायजा लिया. व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग सहित, नागरिक उड्डयन, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति, रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन और विनिर्माण, असैन्य परमाणु सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई. दोनों नेता नए क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए.

PM @narendramodi met PM @kishida230 in Hiroshima. Both leaders discussed ways to enhance India-Japan friendship across different sectors including trade, economy and culture. pic.twitter.com/FaYWYtm0Tl — PMO India (@PMOIndia) May 19, 2023

मोदी ने सुनक, विडोडो और UN प्रमुख गुतारेस से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस से इस जापानी शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की. मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में तीन सत्रों में भाग लेने के लिए शुक्रवार को हिरोशिमा पहुंचे. सुनक से मुलाकात के दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने अपने ट्विटर हैंडल पर मोदी के साथ तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिलते दिख रहे हैं. हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ अच्छी बातचीत.

इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को बड़ी प्राथमिकता

इंडोनेशियाई नेता के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति जोको और श्रीमती विडोडो से मिला. भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को बड़ी प्राथमिकता देता है.

बैठक के बाद मोदी ने ट्वीट किया. इससे पहले, मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल, वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चिन्ह के साथ बातचीत की और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से भी मुलाकात की. जी-7 समूह में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं. यह दुनिया के सबसे अमीर लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है. जापान ने जी-7 की अपनी अध्यक्षता के तहत, भारत और सात अन्य देशों को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया. bhasha- ani

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें