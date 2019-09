न्यूयॉर्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भूटान, यूनान और मॉरीशस के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हसीना के साथ एक “उत्कृष्ट बैठक” की और दोनों नेताओं ने ‘‘तेजी से बढ़ रहे बहुआयामी’’ द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया.

UNGA में पीएम मोदी बोले- प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर रहा है भारत

कुमार ने कहा, “मोदी ने यूएनजीए सप्ताह का समापन एक समीपवर्ती पड़ोसी से मुलाकात के साथ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ एक शानदार बैठक की. दोनों नेताओं ने तेजी से बढ़ते बहुपक्षीय द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया.’’ मोदी ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74 वें सत्र को संबोधित करने के तुरंत बाद अपने यूनानी समकक्ष क्यारीकोस मित्सोताकिस से मुलाकात की.

MEA on PM Narendra Modi’s meeting with Bangladesh PM Sheikh Hasina in New York: The leaders reiterated their zero tolerance approach to terrorism & violent extremism, and agreed that a strong partnership in security had built trust & mutual confidence between the two countries. pic.twitter.com/SijkiFro0B

— ANI (@ANI) September 27, 2019