वॉशिंगटन: अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होने वाली पहली प्रत्यक्ष क्वाड (Quad summit) समिट से पहले यहां बृहस्पतिवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री (Australia's PM) स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने आर्थिक एवं लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की.

मोदी और मॉरिसन के बीच यह बैठक दोनों नेताओं के फोन पर बातचीत करने के एक सप्ताह बाद हुई. दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की थी.

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, "ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती को विस्तार दे रहे हैं. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की. दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक एवं लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ाने से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की."

It is always wonderful to interact with my good friend, Australian PM Scott Morrison. We had wide-ranging deliberations on strengthening cooperation in the fields of commerce, trade, energy and more: PM Narendra Modi pic.twitter.com/grNavCQ29F

