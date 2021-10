रोम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को जर्मनी की चांसलर (German Chancellor ) एंजेला मर्केल (Angela Merkel) से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत बातचीत की और नजदीकी रणनीतिक भागीदारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई. यह मुलाकात इटली के शहर रोम में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन ( G20 Summit) के इतर हुई है.Also Read - G20 घोषणापत्र: वैश्विक नेताओं ने योद्धाओं को किया धन्यवाद, जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता जताई

