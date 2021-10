PM Modi in G20 Summit: रोम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जी20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया के अन्य नेताओं से संवाद किया. इससे पहले जी20 सम्मेलन में शामिल हो रहे मोदी समेत विश्व के सभी नेता एक ‘फेमिली फोटो’ के लिए एकत्रित हुए. पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”विश्व के नेताओं ने जी20 सम्मेलन के लिए रोम में मुलाकात की. यह वैश्विक अच्छाई के लिए महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है.”Also Read - लुटेरे ने भारतीय मूल के CEO को गोली मारी, 10 हजार डॉलर लूटने के लिए 80 किमी पीछा कर घर में हत्‍या की

#WATCH | G20 Summit: PM Narendra Modi & other world leaders assemble for ‘family photo’ at Roma Convention Center, Rome; frontline workers also join the photo op pic.twitter.com/a34CL8ZIPr — ANI (@ANI) October 30, 2021

Also Read - प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अपने समकक्ष मारियो ड्रैगी से मुलाकात की, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा

भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा ट्वीट की गई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को बाइडन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है. Also Read - India-China Border Row: भारतीय सेना के इस कदम से डरा चीन, भारत से लगती सीमाओं पर BeiDou के इस्तेमाल पर अचानक लगाई रोक

#WATCH | G20 Summit: PM Narendra Modi had a brief interaction with French President Emmanuel Macron before ‘family photo’ at Roma Convention Center in Rome, Italy pic.twitter.com/HY3pGyiu4c — ANI (@ANI) October 30, 2021

पीएमओ ने ट्वीट में लिखा, ”रोम में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक नेताओं से बातचीत की. तस्वीरों में मोदी को बाइडन के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है, जिसमें लग रहा है कि वे हल्की-फुल्की बातचीत कर रहे हैं. दोनों नेता प्रसन्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं.

PM Narendra Modi with US President Joe Biden and French President Emmanuel Macron at G20 Summit in Rome, Italy pic.twitter.com/nkiIkZtfHX — ANI (@ANI) October 30, 2021

बाइडन ने 24 सितंबर को व्हाइट हादस में मोदी की मेहमाननवाजी की थी जो उनकी पहली वैयक्तिक मुलाकात थी. अन्य तस्वीरों में मोदी को मैक्रों, ट्रूडो और जॉनसन के साथ देखा जा सकता है.

प्रधानमंत्री और उनके इतालवी समकक्ष मारियो द्राघी ने शनिवार को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्वच्छ ऊर्जा ट्रैन्जिशन में तेजी लाने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे सहित रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया.

#WATCH | PM Narendra Modi meets French President Emmanuel Macron on the sidelines of G20 Summit in Rome, Italy pic.twitter.com/iz2TPO97E0 — ANI (@ANI) October 30, 2021

इससे पहले जी20 सम्मेलन में शामिल हो रहे मोदी समेत विश्व के सभी नेता एक ‘फेमिली फोटो’के लिए एकत्रित हुए. पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”विश्व के नेताओं ने जी20 सम्मेलन के लिए रोम में मुलाकात की. यह वैश्विक अच्छाई के लिए महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है.”

प्रधानमंत्री मोदी की रोम यात्रा से पहले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि जी20 दुनिया में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की सहभागिता के लिए और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए नियम बनाने के लिहाज से एक मूल्यवान मंच बना हुआ है.

Italy: Prime Minister Narendra Modi meets Singapore PM Lee Hsien Loong on the sidelines of G20 Summit in Rome pic.twitter.com/XptfRb0cBX — ANI (@ANI) October 30, 2021

प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के निमंत्रण पर जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30-31 अक्टूबर को रोम की यात्रा पर रहेंगे. इटली पिछले साल दिसंबर से जी20 का अध्यक्ष है.

PM Narendra Modi with several world leaders at G20 Summit in Rome, Italy pic.twitter.com/DPWI04NJwb — ANI (@ANI) October 30, 2021

जी20 एक अग्रणी वैश्विक मंच है जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाता है. रोम में आयोजित सम्मेलन में जी20 के सदस्य देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के राष्ट्र प्रमुख एवं शासनाध्यक्ष तथा कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. मोदी रोम से रविवार को ग्लासगो जाएंगे जहां वह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (सीओपी-26) में शामिल होंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी ने रोम में जी-20 शिखर सम्मेलन स्थल पहुंचने पर अभिवादन किया. इसके बाद विश्व नेता समूहिक तस्वीर के लिए एकत्रित हुए.

बाइडन ने इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से हाथ मिलाया. स्कॉटलैंड में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है. वहीं] बाइडन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से भी हाथ मिलाया जिनके साथ शुक्रवार को उनकी मुलाकात हुई थी.

सामूहिक तस्वीर के लिए आयोजक ने बाइडन के लिए पहली कतार में सबसे बाएं का स्थान निर्धारित किया था जहां पर वह गर्मजोशी से अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष फेलिक्स त्शिसेकेडि से बात करते हुए दिखें। अमेरिका ने हाल में पहली बार अफ्रीकी संघ के लिए मॉडर्ना के कोविड-19 टीके खरीदने का करार किया है.

जी-20 सम्मेलन में विश्व नेताओं की सामूहिक तस्वीर खिंचावने के कार्यक्रम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सबसे देरी से पहुंचे. इस अवसर पर विश्व नेताओं ने गले लगाकर, हाथ मिलाकर या ‘नमस्ते’ की मुद्रा में एक दूसरे का अभिवादन किया.