संयुक्त राष्ट्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूरी दुनिया को बताया कि भारत प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने इस विश्व संगठन से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त होने की अपील की.

Prime Minister Narendra Modi at #UNGA : While I was coming here, I read on the walls of the United Nations “No more single use plastic”. I am delighted to inform you that we are running a big campaign in India to free the country of single use plastic. pic.twitter.com/XsVQqvyrBm

