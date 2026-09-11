BRICS 2026: पीएम मोदी से मिले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, समुद्री सुरक्षा और कारोबार बढ़ाने पर बनी सहमति

BRICS में पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान की मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और भारत-ईरान रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की.

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PM Modi Iran Meeting (Image: PTI)

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच भारत और ईरान के रिश्तों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई. करीब दो हफ्ते के अंदर दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है. इससे पहले 31 अगस्त को किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी. इस बार की बातचीत ऐसे समय हुई है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है.

समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भारत का जोर

बैठक में समुद्री रास्तों की सुरक्षा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहा. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार और ऊर्जा की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है. भारत चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहें, ताकि सामान और तेल की सप्लाई में परेशानी न हो. पीएम मोदी ने नेविगेशन की आजादी और नागरिक ढांचे की सुरक्षा पर भी जोर दिया. इसका सीधा असर भारत के व्यापार, तेल की सप्लाई और दूसरे देशों के साथ आने-जाने वाले जहाजों पर पड़ सकता है.

व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बातचीत

भारत और ईरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते हैं. दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कारोबार और निवेश को बढ़ाने की कोशिश होती रही है. बैठक में इन क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. भारत के लिए ईरान रणनीतिक तौर पर भी खास महत्व रखता है, क्योंकि इसके जरिए मध्य एशिया और दूसरे बाजारों तक पहुंच बनाने के रास्ते मिलते हैं. ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने से कंपनियों और कारोबारियों के लिए नए मौके बन सकते हैं.

BRICS में स्थानीय करेंसी से कारोबार की बात

ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में सदस्य देशों के बीच स्थानीय करेंसी में कारोबार बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, इसलिए ब्रिक्स देशों को अपनी आर्थिक मजबूती बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए. उनका कहना था कि किसी एक देश या वित्तीय सिस्टम के जरिए दूसरे देशों के वैध व्यापार को रोकने की स्थिति नहीं बननी चाहिए. स्थानीय करेंसी में कारोबार बढ़ाने से डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा सकती है.

भारत-ईरान रिश्तों के लिए मुलाकात अहम

मोदी और पेजेशकियान की यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है. भारत एक तरफ ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षित समुद्री रास्तों पर भी जोर देता रहा है. ब्रिक्स जैसे मंच पर दोनों नेताओं की बातचीत से आगे सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं. खासकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने की उम्मीद है.