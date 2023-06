अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, जानें- कब किससे करेंगे मुलाकात?

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 20 जून 2023 को अपनी पहली ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं. पीएम मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों लोंगों की भीड़ उमडेगी. अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया जहां उन्होनें अपने दौरे के बारे में कुछ जानकारी बताई हैं.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “अमेरिका के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी में कार्यक्रमों में भाग लूंगा. इन कार्यक्रमों में @UNHQ में योग दिवस समारोह, @POTUS @JoeBiden के साथ बातचीत, राष्ट्रपति को संबोधित करना शामिल है. अमेरिकी कांग्रेस का संयुक्त सत्र और बहुत कुछ.”