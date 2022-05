प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बुधवार को तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे. पेरिस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) से मुलाकात की. मैक्रों ने गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यहां द्विपक्षीय एवं आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा होगी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘पेरिस पहुंच गया हूं. फ्रांस भारत के सबसे मजबूत साझेदारों में से एक है. दोनों देश विविध क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं.’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा, ‘नमस्कार पेरिस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर पेरिस पहुंच गए हैं.’Also Read - PM आज पहुंचेंगे डेनमार्क, ईद के मौके पर देशवासियों को दी बधाई | Watch Video

Landed in Paris. France is one of India’s strongest partners, with our nations cooperating in diverse areas. 🇮🇳 🇫🇷 pic.twitter.com/NCxsFFOgjX

— Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2022