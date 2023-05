रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई वार्ता

यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है. ये मुलाकात जापान के हिरोशिमा में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई. G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे.

मिली जानकारी के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों के नेताओं ने पहली बार मुलाकात की है. ज़ेलेंस्की और मोदी के बीच किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई है अभी इसकी जानकारी डिटेल्स में सामने नहीं आ पायी है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की.