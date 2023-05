G7 Summit: PM मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हिरोशिमा में हुई मुलाकात

हिरोशिमा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज शनिवार को हिरोशिमा में जी-7 समूह (G7 summit) के शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति (Ukrainian President) वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) के साथ बातचीत की. पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले (Russian-Ukraine conflict) के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने-सामने की मुलाकात है. पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत की है. प्रधानमंत्री मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन के तीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा आए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी जी7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन और चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) समूह के शीर्ष नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे थे. मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की तीन देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत यहां पहुंचे थे.

सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अपने समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ समकालीन क्षेत्रीय विकास एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत होते सहयोग पर चर्चा की. इस दौरान, दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन, उच्च प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया. विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा की यात्रा पर हैं.

पीएमओ ने बैठक की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे. आज हिरोशिमा पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति सात देशों के समूह के वर्तमान अध्यक्ष जापान के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं.

भारत ने संघर्ष के लिए एक कूटनीतिक समाधान की मांग की है, जबकि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हल्की आलोचना के रूप में देखी गई टिप्पणियों में उन्हें सितंबर में कहा था कि वर्तमान युग “युद्ध का युग नहीं” था. PM मंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से “हिंसा की समाप्ति” और सभी पक्षों के लिए वार्ता की मेज पर लौटने की अपील की थी.