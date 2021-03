PM Modi, Bangladesh, India, Sheikh Hasina, News: पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बांग्लादेश (Bangladesh) दौरे के दूसरे दिन शनिवार को सबसे पहले दक्षिण-पूर्व सतखिरा स्थित जेशोरेश्वरी काली मंदिर पहुंचे और मां काली की जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की. जेशोरेश्वरी काली मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. Also Read - बांग्लादेश: शेख हसीना ने भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, बोलीं- दक्षिण एशिया के विकास में भारत को प्रमुख भूमिका निभाने की जरूरत

पीएम ने कहा, आज मुझे मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है. जब मैं 2015 में बांग्लादेश आया था तो मुझे मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था. मानव जाति आज कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से प्रार्थना है कि पूरी मानव जाति को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं.

भारत सरकार यह कम्युनिटी हॉल बनवाएगी

आज मुझे 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला. मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर अपना माथा टेकूं. मैंने सुना है कि यहां नवरात्रि में जब मां काली का मेला लगता है, तो सीमा के इस पार से भी बड़ी तादाद में भक्त यहां आते हैं. यहां एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है. यह भक्तों के लिए और आपदा के समय लोगों के लिए शरणस्थल का काम करे. भारत सरकार यह कम्युनिटी हॉल बनवाएगी.’ ये बहुउद्देशीय हॉल हो ताकि जब काली पूजा के लिए लोग आएं तो उनके भी उपयोग में आए और सामाजिक, धार्मिक, शै​क्षणिक अवसर पर यहां के लोगों के काम आए और आपदा के समय खासकर चक्रवात के समय ये कम्यूनिटी हॉल सबके लिए शेल्टर का स्थान बन जाए.

मोदी ने ट्वीट किया था प्राचीन जशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा करने के लिए काफी उत्साहित हूं

बांग्लादेश सरकार ने पीएम मोदी की यात्रा से पहले ही जशोरेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किया है. बांग्लादेश के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि वे प्राचीन जशोरेश्वरी काली मंदिर में देवी काली की पूजा करने के लिए काफी उत्साहित हैं.

