South Africa में PM मोदी का दिखा तिरंगा प्रेम, जमीन पर पड़े झंडे को उठाकर सम्मान से जेब में रखा, देखें VIDEO

Brics Summit 2023, PM Modi, Indian Tricolour, Johannesburg, South Africa:

ब्रिक्स शिखर सम्मलेन (Brics Summit) में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की राजधानी जोहान्सबर्ग में पहुंचे PM नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का तिरंगे (Indian Tricolour) के प्रति गहरा प्यार और सम्मान एक बार फिर से तब देखने को मिला, जब वह आज बुधवार को ब्रिक्स सम्मलेन में ग्रुप फोटो के दौरान भारतीय तिरंगे को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उसे देखते ही उठा लिया. तिरंगे को देखते ही वह संभल गए कि इस पर कहीं पैर न पड़ जाए और उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया. मंच पर पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति (South African President) सिरिल रामाफोसा (Cyril Ramaphosa) ने भी यही किया और उन्होंने तिरंगे को उठाकर एक अधिकारी को दे दिया, लेकिन PM मोदी ने इसे अपनी जेब में रखने के बाद वापस किसी को भी दिया नहीं.

PM मोदी ने आज कहा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ उनकी शानदार बैठक हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने और ‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज उठाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने चर्चा की.