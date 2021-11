PM Modi Plays Drums in Scotland: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को स्कॉटलैंड (Scotland) के ग्लासगो (Glasgow) में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ ड्रम बजाया और उनसे बातचीत की. रंगीन भारतीय पोशाक पहने भारतीय समुदाय के सदस्य उन्हें दो दिवसीय ग्लासको दौरे के बाद विदाई देने के लिए एकत्रित हुए थे. इसके बाद पीएम मोदी ने मंगलवार को भारत के लिए उड़ान भरी और बुधवार सुबह वह दिल्ली पहुंच गए.Also Read - PM Narendra Modi returns: पांच दिन के रोम, वैटिकन सिटी और ग्लासगो दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में दो दिन रहे. इस दौरान उन्होंने यहां संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन (COP26 climate summit) में दुनियाभर के नेताओं के साथ दो दिनों की गहन चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि भारत ने न केवल पेरिस प्रतिबद्धताओं को पार किया है, बल्कि अब अगले 50 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा भी निर्धारित किया है. Also Read - टी20 विश्व कप में क्यों असफल हो रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, जानें इसके पीछे के तीन बड़े कारण

पीएम मोदी जैसे ही हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए, लयबद्ध ढोल और जोरदार जयकारों के साथ उनका स्वागत किया गया. पारंपरिक पोशाक और पगड़ी पहने हुए भारतीय समुदाय के लोग ने उनके भारत रवाना होने से पहले उन्हें अलविदा कहने के लिए यहां इकट्ठा हुए थे. Also Read - PM Modi at COP26 Glasgow: भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती: मोदी

