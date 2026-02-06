  • Hindi
यूक्रेन हो जाता धुआं-धुआं, पीएम मोदी बने थे कवच, पोलैंड के मंत्री का बड़ा खुलासा

Nuclear Attack:पोलैंड के मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रोका था.

Nuclear Attack: पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा खुसाला किया है. उन्होंने पीएम मोदी के वैश्विक स्तर पर निभाई सकारात्मक भूमिका की सराहना की और बताया कि कैसे पीएम मोदी ने रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमले से रोका था.

2022 के आखिर की घटना

बार्टोशेव्स्की ने रूस-यूक्रेन जंग में भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका पर बात की. उन्होंने बताया, जैसा कि मैंने नई दिल्ली में अपने एक इंटरव्यू में बताया था, प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के आखिर में राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी और उन्हें यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करने की कोशिश करने से रोका था. यह एक सकारात्मक भूमिका थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई और जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है, और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा.

पोलैंड के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की चर्चा

बार्टोशेव्स्की ने भारत के साथ पोलैंड के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की चर्चाकी. उन्होंने कहा, हमारे भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और हम दुनिया में भारत की भूमिका को स्वीकार करते हैं.

पीएम मोदी के पोलैंड दौरे को याद करते हुए बार्टोशेव्स्की ने कहा, हमने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. तब वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पोलैंड आए थे; 45 साल में हमारे देश आने वाले वो भारत के पहले पीएम थे. यह एक बहुत अच्छी यात्रा थी.

ईयू के साथ विदेश व्यापार समझौते

बार्टोशेव्स्की ने कहा, अब हमने ईयू के साथ विदेश व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं. मैं अभी विदेश मंत्रालय से लौटा हूं, जहां हमने सैन्य सहयोग, डिजिटल उद्योग सहयोग, सुरक्षा मुद्दे, हाई-टेक में आईटी निवेश, अंतरिक्ष में सहयोग और अन्य चीजों से जुड़े कई व्यावहारिक कदमों पर चर्चा की.

जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका के साथ ज्यादा फायदेमंद ट्रेड डील की है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है. आप अब दुनिया में जीडीपी के मामले में चौथे नंबर पर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया है कि आपका लक्ष्य बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनना है.

