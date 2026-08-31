अब जंग से शांति की ओर बढ़ने की जरूरत... पुतिन से मिलकर बोले PM मोदी, BRICS समिट के लिए दिया न्योता

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान हुई बातचीत में दोनों देशों का फोकस रिश्तों को और मजबूत करने पर रहा. पुतिन ने भारत-रूस संबंधों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. वहीं, पीएम मोदी बोले कि भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहेगा.
प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ बातचीत में यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि भारत शांति की दिशा में होने वाली हर कोशिश का समर्थन करता है. पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेलता है, जबकि शांति की ओर बढ़ाया गया हर कदम लोगों में नई उम्मीद और उत्साह पैदा करता. उन्होंने कहा कि दुनिया को अंतहीन युद्ध से निकलकर युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा. भारत का रुख साफ है कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए.
#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin.
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/RCUW7n0J7c
— ANI (@ANI) August 31, 2026
इससे पहले पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मिले. दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा की. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भी बातचीत हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए होने वाली हर कोशिश का समर्थन करता रहेगा. उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति को भारत में होने वाले BRICS Summit में आने का निमंत्रण भी दिया.
पीएम मोदी ने अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान से भी मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, फार्मा, विज्ञान-तकनीक, संस्कृति और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. इसके अलावा दोनों ने मिडिल ईस्ट समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए. बिश्केक में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और फिर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें