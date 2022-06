प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बवेरिया में म्यूनिख के पास श्लॉस एलमौ में शुरू होने वाले ग्रुप ऑफ सेवन (G 7) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. पीएम मोदी को 26-27 जून के कार्यक्रम में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज द्वारा आमंत्रित किया गया है, जो वर्तमान में जी7 प्रेसीडेंसी संभाल रहे हैं. शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं को इकट्ठा करता है.Also Read - मोदी को सुप्रीम क्लीन चिट के बाद कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी, कहा- तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे सोनिया गांधी का हाथ

#WATCH | A Bavarian band welcomes PM Narendra Modi on his arrival in Munich, Germany Besides participating in the G7 Summit discussions on climate, energy, food security, health, gender equality, PM Modi will also hold several bilateral meetings on the sidelines of the Summit. pic.twitter.com/xXf01mwNgx — ANI (@ANI) June 26, 2022

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के समूह जी-7 के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.जी-7 नेताओं के यूक्रेन संकट पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है जिसने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को बढ़ावा देने के अलावा भू-राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया है.

#WATCH PM Narendra Modi gets warm welcome from the Indian diaspora in Munich, Germany (Source: DD) pic.twitter.com/Ml6ktbKGhk — ANI (@ANI) June 26, 2022

जी7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भारत और जर्मनी के बीच मजबूत और घनिष्ठ साझेदारी और उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है. उनकी यात्रा से दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा पुश मिलने की उम्मीद है.

#WATCH PM Modi interacts with children among the members of the Indian diaspora gathered to welcome him at the Munich hotel where he will be staying during his visit to Germany (Source: DD) pic.twitter.com/G0WLgBpCAG — ANI (@ANI) June 26, 2022

पीएम के जाने से पहले विदेश सचिव विनय क्वात्रा, “जी 7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट रूप से बढ़ती स्वीकृति और मान्यता की ओर इशारा करती है कि भारत को चुनौतियों, विशेष रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए किसी भी और हर निरंतर प्रयास का हिस्सा बनने की आवश्यकता है, जिसका सामना दुनिया कर रही है.”

क्वात्रा ने उल्लेख किया कि जी 7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए पांच प्रमुख प्राथमिकताओं को चुना है – ऊर्जा संक्रमण, आर्थिक सुधार और परिवर्तन, महामारी की रोकथाम और नियंत्रण, सतत निवेश और बुनियादी ढांचा और लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देना.