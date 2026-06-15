स्लोवाकिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए PM मोदी, मिला 33वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड

नार्वे के बाद अब स्लोवाकिया ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. जानिए 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' के बारे में...

Written by: Gargi Santosh
Published: June 15, 2026, 11:40 PM IST
स्लोवाकिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए PM मोदी, मिला 33वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड
इस सम्मान को दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है. (Photo from IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर हैं. इस यात्रा के दौरान, उन्हें एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है. नार्वे के बाद अब स्लोवाकिया ने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ से सम्मानित किया है. यह किसी विदेशी देश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को मिला 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान बताया जा रहा है. यह सम्मान ऐसे समय में मिला है, जब भारत यूरोप के देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है.

क्या होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान?

आपको बता दें किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसका सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. यह सम्मान आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने देश या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, कूटनीति, समाज, संस्कृति, विज्ञान, शांति या देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में विशेष योगदान दिया हो. कई देश अपने सर्वोच्च सम्मान विदेशी नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों या वैश्विक स्तर पर प्रभाव रखने वाली हस्तियों को भी देते हैं. इसका उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना नहीं होता, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों और आपसी भरोसे को भी दर्शाना होता है.

और पढ़ें: स्लोवाकिया में PM मोदी का ऐतिहासिक स्वागत! ‘रोटी-नमक’ से हुआ अभिनंदन, रक्षा-तकनीक साझेदारी पर बनी बड़ी सहमति

PM मोदी को क्यों दिया गया यह सम्मान?

स्लोवाकिया सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में योगदान के लिए दिया गया है. हाल ही के सालों में भारत और यूरोप के देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और रणनीतिक सहयोग पर लगातार काम हुआ है. इसी दिशा में इस सम्मान को दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है.

किसे दिया जाता है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस?

स्लोवाकिया का ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस’ वहां के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल माना जाता है. इसे आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने स्लोवाकिया के हितों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों या वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई हो. इसमें विदेशी नेता और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रभावशाली हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं.

18 जून तक यूरोपीय दौरे पर PM मोदी

आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी 13 से 18 जून तक यूरोपीय दौरे पर फ्रांस और स्लोवाकिया गए हैं. जिसमें फ्रांस में G7 कार्यक्रम और स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता शामिल है. भारत-स्लोवाकिया संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा भी हुई. स्लोवाकिया यात्रा को भारत के किसी प्रधानमंत्री की 1993 के बाद पहली यात्रा बताया गया है. इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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