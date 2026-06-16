Explainer: स्लोवाकिया में पीएम मोदी को मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, क्या हैं इसके मायने? दोनों देशों के बीच कितने गहरे हैं व्यापारिक संबंध

दुनिया के नक्शे में स्लोवाकिया एक नया देश है, जो 1993 में अस्तित्व में आया लेकिन इतिहास में इसकी जड़ें पुरानी हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा पर पहुंचे तो उन्हें इस देश ने विदेशी नागरिकों के लिए अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया.आखिर क्या हैं इसके मायने?

Written by: Arun Kumar
Published: June 16, 2026, 1:12 PM IST
PM Modi in Slovakia
स्वोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)' से सम्मानित किया (तस्वीर: @narendramodi/x)
  • दुनिया के नए देशों में से एक स्लोवाकिया का क्या है इतिहास?
  • कैसे हैं भारत स्लोवाकिया के राजनितिक और व्यापारिक संबंध?
  • स्लोवाकिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’  के मायने
  • हंगरी से स्लोवाकिया का क्या है संबंध?
  • इतिहास में चेकोस्लाविया का हिस्सा कैसे बन गया हंगरी का यह क्षेत्र?

G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्लोवाकिया के में थे. पीएम मोदी इस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूती देने के मकसद से पहुंचे हैं. इस देश का दौरा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं. इस मौके पर इस देश ने अपने सबसे बड़े नागरिक और मिलिट्री सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ से सम्मानित किया. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी (Peter Pellegrini) ने देश की राजधानी ब्रातिस्लावा में आयोजित खास समारोह में मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया. यह पीएम मोदी को विदेशी देशों से मिला यह 33वां इंटरनेशनल सम्मान है.

क्या हैं ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ के मायने?

‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ स्लोवाकिया का विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक और मिलिट्री सम्मान है. यह सम्मान उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, जिन्होंने वैश्विक स्कतर पर स्लोवाकिया के लिए कोई असाधारण योगदान दिया हो. इसके अलावा यह सम्मान वैश्विक नेताओं, कूटनीतिज्ञों और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों को दिया जाता है, जिससे विदेशों में इस देश की प्रतिष्ठा, दूसरे देशों में कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाने और अपनी विदेश नीति को बढ़ावा देने के मकसद से दिया जाता है.

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कैसा दिखता है ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’

यह अवॉर्ड एक पदक या बैज की तरह है, जो 8 नोंक वाले गोल्डन स्टार के रूप में बनाया गया है. इस प्रत्येक नोंक की बीच सुनहरी सीधी किरण जैसी रेखाएं बनी हैं. स्टार के बीच में गोल आकार की एक सेंट्रल डिस्क है, जिस के नीचे गहरे लाल रंग एक चादर की तरह लगाया गया है. इसके ऊपर एक सफेद रंग का जबल क्रॉस बना हुआ है. इसके चारों ओर लॉरेल (Laurel) और ओक (Oak) की पत्तियों से बनी सुनहरी माला बनी हुई है. इसका बैज (Badge of the Order) भी इसी तारे की तरह डिजाइन है. हालांकि उसका आकार छोटा है.

दुनिया के नक्शे पर स्लोवाकिया कब अस्तित्व में आया?
स्लोवाकिया दुनिया के नए देशों में से एक है, जो 1 जनवरी 1993 से अस्तित्व में आया. यह देश शांतिपूर्ण ढंग से चेकोस्लाविया से अलग हुआ.

अब तक भारत के कितने प्रधानमंत्री स्लोवाकिया दौरे पर गए हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देश स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. उनसे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यहां दौरा नहीं किया.

स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया?
स्लोवाकिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास)’ से सम्मानित किया है. यह इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विदेशी नागरिकों को दिया जाता है.

पीएम मोदी की स्लोवाकिया की यात्रा करने का उद्देश्य क्या था?
पीएम मोदी का स्लोवाकिया जाने का मकसद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों की बीच कई बड़े व्यापारिक समझौते करना था.

भारत-स्लोवाकिया के बीच किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है?
भारत-स्लोवाकिया के बीच रक्षा, व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, टूरिज्म, वैज्ञानिक रिसर्च, ऑडियो-वीडियो प्रोडक्शन, साइबर सुरक्षा और लेबर मोबिलिटी समेत कुल 11 अहम विषयों पर अग्रीमेंट साइन हुए हैं.

क्या है स्लोवाकिया का इतिहास?

दुनिया के नक्शे पर स्लोवाकिया का जन्म भले 1993 से हुआ है लेकिन इसकी जड़े और संस्कृति हजारों साल पुराने हंगेरियन साम्राज्य से जुड़ी हैं और इसलिए वह अपने इस ‘द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस’ सम्मान में उन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, जो कभी हंगरी साम्राज्य के प्रतीक थे. आजादी से पहले स्लोवाकिया के इस क्षेत्र को उत्तरी हंगरी या अपर लैंड कहा जाता था. प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में यह क्षेत्र उत्तरी हंगरी से अलग कर दिया गया और चेकोस्लोवाकिया के हिस्से में आ गया. यहां स्लोवाकिया की 17 लाख के करीब आबाद थी, जबकि इस क्षेत्र के बाकी हिस्से में 9 लाख हंगेरियन और 2 लाख जर्मन भी थे, जो चेकोस्लोवाक शासन के अधीन हो गए. समय के साथ-साथ स्लोवाकिया की आजादी की मांग उठने लगी और आखिरकार 1993 में स्लोवाकिया के लोगों की मेहनत रंग लाई.

कैसे हैं भारत-स्लोवाकिया के व्यापारिक रिश्ते?

दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ स्लोवाकिया के व्यापारिक संबंध साल-दर-साल नई ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं. ब्रातिस्लावा में भारतीय एम्बेसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक भारत इस देश को 1057 मिलियन यूरो करीब 1160 करोड़ रुपये का सामान निर्यात करता है. साल 2024-25 में यह पहली बार 1406 करोड़ रुपये के पार था. साल 2025 में यह जनवरी से मार्च के बीच 556.7 मिलियन यूरो यानी करीब 6106 करोड़ रुपये पार हो चुका है.

किन-किन क्षेत्रों में हुए नए करार?

दोनों देश भारत-यूरोप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत अपने व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी के यहां आने पर 11 अहम अग्रीमेंट्स और MoU पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं. स्लोवाकिया भारत के साथ रक्षा, व्यापार, डिजीटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), उच्च शिक्षा, टूरिज्म, वैज्ञानिक रिसर्च, ऑडियो-वीडियो प्रोडक्शन, साइबर सुरक्षा और लेबर मोबिलिटी में सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करेगा. इसके अलावा दोनों देश ऑटोमोटिव मैन्यूफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीयल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अडवांस मैन्यूफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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