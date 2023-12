COP28 शिखर सम्मेलन स्थल पहुंचे PM मोदी, UAE के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया स्वागत

PM Modi Dubai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP-28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (COP-28 Summit) में हिस्सा लेने के लिए देर रात संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचे. यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा कर उनका स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी दुबई के प्रदर्शनी केंद्र पहुंच चुके हैं, जहां COP28 आयोजित किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, यहां वह वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे. साथ ही तीन अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे.

COP28 शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले पीएम मोदी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सम्मेलन स्थल पर एक साथ दिखाई दिए.

#WATCH | Dubai, UAE: PM Narendra Modi, UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and UN Secretary-General António Guterres, pose for a photo ahead of the #COP28 Summit pic.twitter.com/5qvaGZujKs

— ANI (@ANI) December 1, 2023