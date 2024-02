PM Modi In UAE: 'अहलान मोदी' कार्यक्रम में भी 'मोदी की गारंटी' की बात, जानें प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए क्या-क्या बोले प्रधानमंत्री

PM Modi UAE Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) दो दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हैं. इस दौरान उन्होंने ‘अहलान मोदी’ कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों भी संबोधित किया. अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम (Zayed Sports City Stadium) में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘मोदी की गारंटी’ की बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘..मोदी ने गारंटी दी है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी.’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज अबू धाबी में आपने नया इतिहास रचा है. आप UAE के कोने-कोने से और भारत के अलग-अलग राज्यों से यहां आए हैं, लेकिन सभी के दिल जुड़े हुए हैं.’ इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर दिल की धड़कन, हर सांस, हर आवाज कह रही है ‘भारत-UAE दोस्ती जिंदाबाद…’ प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज यहां अपने परिवार वालों से मिलने आया हूं. जहां आपका जन्म हुआ, उस मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं और 140 करोड़ लोगों का संदेश लेकर आया हूं.’ भारत को आप सभी पर गर्व है..’

#WATCH | At the ‘Ahlan Modi’ event in Abu Dhabi, PM Modi says, “…Modi has given a guarantee that in his third term, India will become the third largest economy. Modi ki guarantee yani guarantee pura hone ki guarantee.” pic.twitter.com/Cllc6BifnI

— ANI (@ANI) February 13, 2024