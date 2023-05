'प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया'- ऑस्ट्रेलियाई पीएम

प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ घनिष्ठ और मजबूत संबंध मजबूत किया है. यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें निवेश करने की....

पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी

PM Modi Sydney Visit: ऑस्ट्रेलिया के तीन दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मिलकर द्विपक्षीय बैठक की हैं. इस बैठक में आपसी हितों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके अलावा सिडनी में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से भी मुलाकात की जहां उन्होनें द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी का बयान सामने आया है. उन्होनें कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ घनिष्ठ और मजबूत संबंध मजबूत किया है. यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें निवेश करने की आवश्यकता है. उन्होनें आगे कहा कि भारत के साथ हमारी मजबूत साझेदारी व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में ऑस्ट्रेलिया के लिए लाभ प्रदान करेगी.

बता दें ऑट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात पर कहा कि, पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई. यह मेरी पीएम मोदी के साथ छठी मुलाक़ात है. उन्होनें कहा कि द्विपक्षीय मुलाक़ात के दौरान आपसी हितों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई. ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरू में नया Consulate शुरू खोलेगा. मैं सितंबर में G20 लीडर्स समिट में भारत जाऊंगा. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मेरी इस यात्रा में मुझे और मेरे डेलीगेशन को दिए गए सम्मान के लिए में ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद करता हूं. पिछले एक साल में ये हमारी छठी मुलाकात है.

बुधवार सुबह एडमिरल्टी हाउस में आयोजित की गई द्विपक्षीय मुलाक़ात में पीएम मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर (Ceremonial Guard Of Honour) दिया गया. इसके साथ ही एडमिरल्टी हाउस में उन्होनें विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए. इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया. जहां उनका वैदिक मंत्रोच्चारण और अन्य पारंपरिक प्रकार के साथ स्वागत किया. कार्यक्रम में मौजूद भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बॉस (PM Modi is The Boss) कहा.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें विदेश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES