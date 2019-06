बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. पिछले महीने भारत में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बिश्केक में बहुत अच्छी मुलाकात हुई. बैठक में भारत-रूस संबंधों से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा हुई.

Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold delegation level talks on the sidelines of the SCO Summit in Bishkek. #Kyrgyzstan pic.twitter.com/M2teCkutKe

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि यह बहुत संक्षिप्त मुलाकात थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रही. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में रक्षा और ऊर्जा के विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया. दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश संबंधों की भी समीक्षा की तथा आगे की यात्रा पर बढ़ने की बात कही.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold delegation level talks. PM says ‘I am very grateful for your support for the rifle manufacturing unit in Amethi’ #Kyrgyzstan pic.twitter.com/EBEhe0BdsP

