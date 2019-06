बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए बृहस्पतिवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे. मोदी लोकसभा चुनाव में दोबारा जीतने के बाद पहले बहुपक्षीय सम्मेलन में भाग ले रहे है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi is welcomed by dignitaries upon his arrival in Bishkek, Kyrgyzstan. He will attend the SCO summit in the city later and hold bilateral meetings with Russia’s President Vladimir Putin and China’s Xi Jinping on the sidelines of the summit. pic.twitter.com/28fQdF2o5n — ANI (@ANI) June 13, 2019

मोदी ने बिश्केक की अपनी दो दिवसीय यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि उनकी एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत कई नेताओं से मिलने की योजना है. उन्होंने बुधवार को कहा कि हम क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संवाद को बढ़ावा देने में एससीओ को विशेष महत्व देते हैं.

PM Narendra Modi arrives in Bishkek, Kyrgyzstan to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit. He will hold bilateral meetings with Russia’s President Vladimir Putin and China’s Xi Jinping on the sidelines of the summit. pic.twitter.com/hWA2IsikG8 — ANI (@ANI) June 13, 2019

भारत ने दो साल पहले एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने के बाद इसके विभिन्न वार्ता तंत्रों में सक्रियता से भाग लिया है. मोदी ने कहा कि भारत ने किर्गिज गणराज्य की अध्यक्षता को पूरा सहयोग दिया है.