ब्रासीलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील की राजधानी पहुंच गए हैं. बुधवार को उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात प्रस्तावित है.

Brazil: Prime Minister Narendra Modi arrives in Brasilia for the 11th BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) Summit pic.twitter.com/kskPn3CwxU

