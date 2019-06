माले: पाकिस्तान पर परोक्ष हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद मानवता के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है. उन्होंने वैश्विक नेताओं से आतंकवाद की समस्या से मिलकर लड़ने को कहा. मालदीव की संसद मजलिस को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव के रिश्ते इतिहास से भी पुराने हैं.

#WATCH PM Narendra Modi at Maldivian Parliament, “Terrorism is a danger not just for a country or region but an entire civilization. State sponsored terrorism is the biggest threat today. It is time for a global conference on terrorism.” pic.twitter.com/dvTPvSs4aF

