कोलंबो: श्रीलंका ने भारत के पीएम को एक ऐसा गिफ्ट दिया है, जिसे तैयार करने में दो साल का समय लगा. श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समाधि की मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिकृति उपहार में दी. पीएम मोदी के ‘खास मित्र’ श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना की ओर से ये समाधि की मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा की प्रतिकृति उपहार में मिली. दोनों नेताओं ने रविवार को यहां मुलाकात की थी. खास बात ये हैं कि इस प्रतिकृति को तैयार करने में दो साल का वक्‍त लगा.

पीएमओ ने ट्वीट किया, ”समाधि बुद्ध की प्रतिमा की यह प्रतिकृति सफेद सागवान का इस्तेमाल कर हाथ से बनाई गई है. इस श्रेष्ठ कृति को पूरा करने में लगभग दो साल लगे. प्रतिमा में बुद्ध जिस मुद्रा में हैं उसे ध्यान मुद्रा के तौर पर जाना जाता है.

ट्वीट में कहा गया है, एक खास मित्र से एक खास उपहार मिला है. राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समाधि बुद्ध की प्रतिमा दी है. इसे अनुराधापुर युग की सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है. मूल प्रतिमा चौथी और 7वीं ईसवी के बीच बनाई गई थी.

