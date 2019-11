ब्रासीलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और दोनों नेताओं ने बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. मोदी 11 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां आये हैं. मोदी ने इस मौके पर पुतिन से मुलाकात की. यह शिखर सम्मेलन आतंकवाद निरोधक सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और दुनिया की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा.

Brasilia, Brazil: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral meeting with President of Russian Federation, Vladimir Putin, on the sidelines of #BRICS2019 Summit. pic.twitter.com/Y9DL5F4wUp

— ANI (@ANI) November 13, 2019