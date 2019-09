न्यूयॉर्कः संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 74वेंसत्र से इतर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सहित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. ह्यूस्टन में ऐतिहासिक ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करने के बाद मोदी यूएनजीए के 74वें सत्र में हिस्सा लेने रविवार को यहां पहुंचे थे.

Using every opportunity to touch base with our neighbour PM @narendramodi had a good discussion with Maldivian President @ibusolih on the margins of #UNGA. Both leaders discussed progress on development partnership, and cooperation in climate change.

मोदी ने यहां मर्केल, कोंते, बिन हमद, कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुक्यू मार्क्वेज, नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदू इसूफू, नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिंगोब, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से विशेषकर व्यापार एवं निवेश क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी बात की.

Deepening ties between two vibrant democracies PM @narendramodi had a warm & cordial meeting with President Hage Geingob of #Namibia on the margins of #UNGA. Stressed the great potential for further strengthening the partnership between our countries.



विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘ आपसी तालमेल को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते से मुलाकात की. द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा की, विशेषकर व्यापार एवं निवेश क्षेत्र में… इतालवी एसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यम) को कम लागत के उत्पादन का लाभ उठाने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित किया, रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत की.’’

Underscoring common synergies PM @narendramodi met Italian PM @GiuseppeConteIT. Discussed strengthening bilateral ties, especially in trade & investment, inviting Italian SMEs to India to take advantage of low cost production, and cooperation in defence sector. #UNGA

बिन हमद के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और कतर के बीच संबंधों के सम्पूर्ण आयाम की समीक्षा की. कतर के अमीर ने मोदी से योग को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की. वहीं, मालदीव के राष्ट्रपति और मोदी ने विकास साझेदारी और जलवायु परिवर्तन में सहयोग पर हुई प्रगति पर चर्चा की. कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘ पड़ोसी के साथ सम्पर्क साधने के हर अवसर का प्रयोग करते हुए यूएनजीए से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति हेज गिंगोब से मुलाकात की.

दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी और जलवायु परिवर्तन में सहयोग पर हुई प्रगति पर चर्चा की.’’ मोदी ने यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर से भी मुलाकात की और भारत में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में उनकी सरकार के उठाए कदमों को रेखांकित किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘‘ यूनिसेफ प्रमुख हेनरिटा फोर से यूएनजीए के इतर मोदी से मुलाकात की. मोदी ने भारत में विभिन्न पहलों के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में उनकी सरकार द्वारा उठाए कदमों को रेखांकित किया.’’