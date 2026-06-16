Modi Meloni Meeting: मेलोडी मूमेंट के बाद फिर साथ आए PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, वायरल रील पर खूब लगाए ठहाके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच अब तक कुल 8 बार मुलाकात हो चुकी है. इससे पहले 27 मई को PM मोदी इटली दौरे पर मेलोनी से मिले थे

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: June 16, 2026, 10:08 PM IST
Modi Meloni Meeting: मेलोडी मूमेंट के बाद फिर साथ आए PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, वायरल रील पर खूब लगाए ठहाके

फ्रांस के एवियन में ग्रुप-7 यानी G7 समिट चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शिरकत करने पहुंचे हैं. मंगलवार को PM मोदी की दो दोस्तों के साथ मुलाकात हुई. पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी के बीच करीब 5 मिनट की मुलाकात हुई. इसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मोदी की मुलाकात हुई है. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आए. सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच अब तक कुल 8 बार मुलाकात हो चुकी है. इससे पहले 27 मई को PM मोदी इटली दौरे पर मेलोनी से मिले थे. मोदी ने अपनी दोस्त को मेलोडी का चॉकलेट गिफ्ट किया था. ये मेलोडी मोमेंट इंटरनेट पर वायरल हो गया था. अब G7 समिट के दौरान ग्रुप फोटो सेशन के दौरान PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है. इस दौरान दोनों राजनेता मेलोडी मूवमेंट पर भी बात करते सुनाई दिए.

PM मोदी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से G7 नेताओं के साथ फोटो शेयर की हैं. इनमें एक फोटो मेलोनी के साथ भी है. वहीं, मेलोनी ने भी अपने X हैंडल से मोदी के साथ फोटो पोस्ट किए हैं. मेलोनी ने कहा, “एक बार फिर से दोस्त मोदी से मिलकर अच्छा लगा. PM मोदी और मेरी पिछली मुलाकात इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर हुई थी.”

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Anjali Karmakar

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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