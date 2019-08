बिआरित्ज: फ्रांस के शहर बिआरित्ज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के बीच विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस के बीच जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की.

France: Prime Minister Narendra Modi meets António Guterres, Secretary-General of the United Nations, at the #G7Summit in Biarritz. pic.twitter.com/GGTBgGo6dS

— ANI (@ANI) August 25, 2019