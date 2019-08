थिम्पू. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भूटान के छात्रों में असाधारण चीजें करने की शक्ति एवं क्षमता है, जो कि भावी पीढ़ी को प्रभावित करेगा. प्रधानमंत्री ने इस दौरान अंतरिक्ष और डिजिटल भुगतान जैसे नए क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का प्रस्ताव भी रखा. भूटान के ‘रॉयल विश्वविद्यालय’ में छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने उनसे लगन से काम करने और हिमालयी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने को कहा. भूटान की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मोदी ने शनिवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग से मुलाकात की थी. मई में दूसरी बार सरकार का गठन करने के बाद मोदी का यह पहला विदेश दौरा है.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘विश्व आज पहले से कई अधिक अवसर मुहैया कराता है. आप में असाधारण चीजें करने की शक्ति एवं क्षमता है, जो भावी पीढ़ी को प्रभावित करेगी. अपनी रुचि को पहचानें और पूरे जुनून के साथ उसपर काम करें.’’ इस दौरान कई मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री ने आगे कई चुनौतियां आने का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘हर चुनौती का उन्नत समाधान निकालने, उससे उबरने के लिए हमारे पास अपना युवा मस्तिष्क है.’’

PM Modi at Royal University of Bhutan: It is a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan’s own small satellite. I hope that someday soon, many of you will be scientists, engineers and innovators pic.twitter.com/jPoyuOhWbN

